Confinement : la mortalité routière chute, les grands excès de vitesse en hausse

"La baisse de la mortalité routière enregistrée en avril 2020 s'inscrit dans le contexte du confinement qui a fortement réduit l'ensemble des déplacements", souligne l’Onisr dans son communiqué. "Chez les usagers vulnérables, la baisse est encore plus significative", pointe l’Observatoire qui note une "baisse des deux tiers" du nombre de personnes tuées parmi piétons, cyclistes et deux-roues motorisés. Le type d'accidents, lui aussi, a changé, relève l'Onisr. "On observe parmi les accidents mortels comparativement moins de chocs frontaux (avec moins de véhicules sur les routes, la probabilité d'en croiser en face est réduite) mais plus de pertes de contrôle de véhicules seuls", détaille l'organisme dans son communiqué.