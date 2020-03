Les violences conjugales en hausse de plus de 30% : l'Intérieur propose de donner l'alerte dans des pharmacies

Cette situation de hausse de violences faites aux femmes durant la période de confinement faisait l'objet de fortes craintes de la part des associations, qui avaient tiré la sonnette d'alarme. "On s’attend clairement à une aggravation des situations", s'inquiétait Elisabeth Liotard, directrice de l'association lyonnaise Viffil-SOS femmes dans les colonnes du Monde juste avant le confinement. "Les hommes violents vont trouver dans cette cohabitation ininterrompue encore plus de prétextes pour se déchaîner et les cycles de la violence vont probablement s’accentuer. Les enfants et les femmes vont vivre dans un climat de pression permanente".

Pour préparer l'après, Solidarité femmes, qui gère le numéro d'appel d'urgence 3919, lance d'ores et déjà un appel aux dons (lien disponible ici). L'association explique dans un communiqué envoyé ce jeudi qu'elle a besoin "d’anticiper la précarité économique qui va toucher de plein fouet certaines femmes que nous accompagnons, contraintes de ne pas travailler pour une durée que nous ne connaissons pas" et de "parer aux surcoûts engendrés pour l’ensemble de nos structures et pour la ligne d’écoute nationale 3919".

Le 3919, numéro national d’accueil des victimes de violences reste ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. En cas d’urgence, appeler le 17, qui déclenchera une intervention de la police ou de la gendarmerie. Au niveau local, les associations disposent également de numéros dédiés.