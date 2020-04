Confinement : les contrôles renforcés ce week-end de vacances de Pâques

Les vacances de Pâques commencent ce week-end du 11 avril, pour la zone B. À cette occasion, les contrôles de police ont été renforcés sur les routes. En région parisienne, la vérification des attestations est stricte et l'on constate également des ralentissements. Sur l'A11, entre Paris et Nantes, il faut montrer patte blanche pour passer le péage. Ce type d'opération va notamment se poursuivre durant tout le week-end sur l'ensemble du territoire.

Pas question donc de s'offrir une escapade sur la Côte bleue ou dans les Alpilles : dans les Bouches-du-Rhône, où les vacances débutent, les contrôles du confinement seront là aussi renforcés sur le littoral, sur l'autoroute et dans les massifs.

Pour ce second week-end de départs en vacances, ce sont 160.000 policiers et gendarmes qui sont sur les routes de France pour veiller à faire respecter les règles strictes du confinement, y compris dans les gares et les aéroports qui accueillent encore du trafic de passagers. "C'est un dispositif renforcé qui débute aujourd'hui, explique Michel Lavaud, le porte-parole de la Police nationale sur LCI. Les opérations de contrôles se poursuivront cette nuit et se poursuivront tout le week-end".