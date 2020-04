"Ma nouvelle vie" : professeure en maternelle, Marie-Solène fait classe en live sur YouTube

Tous les soirs, le JT de TF1 croque le portrait de ces Français dont la vie a été bouleversée par le coronavirus et le confinement. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Solène Letoqueux, professeure en école maternelle et animatrice de la chaîne YouTube "La maîtresse part en live". Avec ses plus de 2000 élèves, elle a la plus grande classe de France. Chaque jour pendant une heure, ils se connectent sur sa chaîne YouTube, spécialement dédiées aux élèves de l'école maternelle. Vêtue de son costume de magicienne, elle enchaîne les comptines pour initier ses jeunes visio-spectateurs à l'alphabet et aux jours de la semaine.

N'allez pas lui dire que ce live sert juste à occuper les enfants, pour décharger des parents tiraillés entre le télétravail et la nécessité de faire classe : "Ce n'est pas de la garderie. La maternelle, c'est une étape importante dans la scolarité. Je suis d'ailleurs beaucoup aidée et soutenue par pleins d'enseignants qui me donnent des ressources pour réinventer l'école."

A ses côtés, son mari Ronan, vidéaste, à la technique, son et lumière, bébé en écharpe sur son ventre, à l'origine de l'idée, qui s'affaire dans les coulisses pour assurer la meilleure mise en scène possible. Le couple a également mis en place une plateforme d'accompagnement des parents. Ces derniers peuvent y trouver des photos, des conseils, pour garder le lien avec les deux YouTubeurs, même après le direct. Une connexion précieuse pour l'enseignante : "Quand je vois tous les commentaires positifs, remplis d'amour, ça me touche au plus profond et ça me donne envie de continuer la chaîne tant qu'on a besoin."