Risques d'impayés durant la crise : le DAL appelle les locataires à suspendre le paiement de leurs loyers jusqu'au 11 mai

La crise sanitaire va-t-elle mettre sur le tapis des centaines de milliers de locataires et de primo-accédants à la propriété ? C'est ce que pense l'association Droit au logement, qui lance cette semaine, avec plusieurs organisations syndicales, un appel à suspendre le paiement des loyers sur l'ensemble du territoire français, jusqu'au 11 mai, par solidarité avec ces locataires en difficulté durant la période du confinement.

Sur un site dédié baptisé "Loyer suspendu", l'association de défense des mal-logés estime que les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement - prolongation de la trêve hivernale et "aide exceptionnelle de solidarité" versée au 15 mai - ne suffiront pas à répondre à la situation. "De nombreux locataires ne travaillent plus et, malgré les dispositifs mis en place, affrontent une baisse voire une suppression de leur revenu : dispositifs de chômage partiel qui ne compensent pas la diminution de salaire, absence totale de revenus pour beaucoup de travailleurs parmi les plus précaires ou du secteur informel", énonce notamment l'association.