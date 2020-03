Confinement : plus d'un million de Franciliens ont quitté la région entre le 13 et le 20 mars

A l'annonce des mesures de restriction des déplacements et le confinement de la population, décrétées par le gouvernement mardi 17 mars pour endiguer la pandémie de coronavirus, les Franciliens ont fui en masse. D'après une analyse statistique des données téléphoniques réalisée par l’opérateur Orange, près de 1,2 million de personnes ont quitté l’Île-de-France entre le 13 et le 20 mars. Cela correspond à 17 % des habitants de la métropole du Grand Paris, selon les déclarations du PDG d'Orange, Stéphane Richard, invité sur Europe 1 jeudi.

Selon nos confrères du Monde qui ont eu accès à une partie de l'étude d'Orange, certaines régions ont vu un accroissement notable de leur population en quelques jours. Celle des départements de l’Orne et de l’Yonne, proches de l'Île-de-France et très facilement accessibles en voiture, a augmenté de 10%. D'autres ont poussé un peu plus loin, pour lier l'utile à l'agréable et s'assurer un confinement avec vue sur l'océan. L’île de Ré, en Charente-Maritime, a ainsi vu sa population bondir de 30%. Le Cap-Ferret, à proximité d'Arcachon, a également été pris d'assaut, avec parfois, une cohabitation difficile entre les "touristes du coronavirus" et les résidents à l'année.