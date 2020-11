Confinement : les commerçants demandent à rouvrir "dès le 13 novembre"

"Les commerçants refusent d'être sacrifiés !" Dans un communiqué, une vingtaine de fédérations professionnelles de commerçants, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et le Medef réclament au gouvernement de pouvoir rouvrir "dès le 13 novembre" et le sollicitent pour qu'il mette en oeuvre "de véritables mesures de soutien bénéficiant à l’ensemble de ces entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur".