Confinement : un numéro pour les commerçants en difficulté financière ou psychologique

Alors que la fermeture des magasins de proximité jugés "non-essentiels" lors de ce reconfinement fait débat, le gouvernement a ouvert ce lundi une ligne téléphonique, dédiée aux commerçants et aux artisans. "Dès aujourd'hui, un numéro de téléphone est mis en place pour accompagner" les professionnels "sur d'éventuelles difficultés d'accès ou de renseignement" aux aides dont ils peuvent bénéficier, a annoncé sur LCI le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset.

Ce "numéro spécial d'information sur les mesures d'urgences pour les entreprises et les associations en difficulté", 0806 000 245, est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 12 heures, puis entre 13 heures et 16 heures, sans surtaxe. Il est "conçu pour renseigner et orienter les professionnels vers les aides d'urgences mises en place", précise le gouvernement, à savoir "les reports de charges ou d'impôts, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité et l'activité partielle".