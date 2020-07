Quelle circulation pour ce week-end, à la veille du 14 juillet ?

Sur la route des vacances, vous allez devoir prendre votre mal en patience. La circulation sera difficile de vendredi à dimanche, deuxième week-end des vacances et veille de fête nationale, avec un samedi classé rouge sur tout le territoire, a annoncé jeudi Bison Futé. Dans le sens des départs, la circulation est classée rouge vendredi en île-de-France, et orange pour le reste du territoire.

Samedi, l'ensemble du pays est classé rouge. L'Arc méditerranéen et l'Île-de-France seront particulièrement sollicités. Le trafic sera plus fluide dans le sens des retours, avec une circulation orange samedi et et verte pour le reste du week-end.