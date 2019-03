Hardy Affineur rappelle des lots de fromage de chèvre, contaminés par la bactérie E. coli

Un numéro de téléphone a été mis à la disposition des consommateurs: 06.71.01.33.75.





L'Escherichia coli est une bactérie fécale qui peut entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre, et pouvant être suivis de complications rénales sévères chez les enfants.