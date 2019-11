Bientôt la fin du ticket de caisse ? Les députés examinent la mesure à l'Assemblée nationale

Et pourtant, certaines marques ont déjà adopté le ticket de caisse dématérialisé. Plusieurs enseignes proposent à leur clientèle un ticket de caisse papier ou son envoi par email. Une procédure avantageuse pour étoffer leur banque de données car ils récupèrent ainsi l'adresse email des clients afin de leur communiquer, et qui convient à ces derniers. "Pratique", "simple"... "Je sais que je l'ai dans ma boîte mail et que je peux le récupérer facilement", raconte une cliente à notre micro.