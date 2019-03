Consultation sur le changement d'heure : le maintien de l'heure d'été toute l'année l'emporte

Cette consultation fait suite à une proposition de directive de la Commission européenne de mettre fin aux changements d'heure en mars et en octobre, et de permettre aux Etats membres de choisir leur fuseau horaire. C'est pour cette raison que la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale avait lancé le 4 février dernier une consultation pour recueillir l'avis des Français. Les résultats seront transmis aux institutions européennes mais n'auront pas de valeur contraignante. Lors d'une consultation lancée par la Commission européenne à l'été 2018, 56% des votants des pays européens, dont la France à 52%, étaient favorables à conserver l'heure d'été contre 36% pour l'heure d'hiver. Les répondants du Portugal, Chypre et de la Pologne avaient une préférence pour l'heure d'été, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas pour l'heure d'hiver.