Charles de Gaulle : le Covid-19 introduit à bord avant l'escale à Brest

Devant les députés, Florence Parly a indiqué que le commandement du porte-avions et son équipe médicale ont eu une "confiance excessive" dans la capacité du bâtiment et de son escorte "à faire face au coronavirus". "Au terme de la quatorzaine imposée à bord et en l'absence de cas identifié, le 30 mars, le commandement a pris la décision d'assouplir les mesures de distanciation très strictes", notamment en rétablissant les briefings et en autorisant un concert à bord le 30 mars. "Cette décision a été provoquée d'une part en raison de la baisse de moral de l'équipage et d'autre part, sans doute, par un excès de confiance du commandement ainsi que de son service médical dans la maîtrise de la situation", a-t-elle commenté.

Cependant, d'après l'enquête, "le commandement a toujours eu le souci de la santé de son équipage" et "a constamment veillé à prévenir ce risque sur la base des infos dont il disposait", a insisté Florence Parly, en affirmant que les conclusions des investigations soulignaient certes que "des erreurs" avaient été commises, mais "pas de faute" de la part du commandement.