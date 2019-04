Contraception : des femmes réclament des pilules et stérilets sans effets indésirables, et des méthodes destinées aux hommes

L'initiatrice de cet appel déplore également le manque d'écoute dont font preuve les partenaires ou les médecins quand les femmes expliquent leur inconfort, leur désir de changer de méthode contraceptive. "Il arrive même parfois que leurs souffrances soient niées, qualifiée d’imaginaires" lit-on. "Celles qui refusent de s’exposer à des effets indésirables devraient-elles donc accepter des rapports à risques parce que nous n’avons 'rien de mieux à leur proposer' ou parce que 'ces messieurs' n’aiment pas l’inconfort du préservatif ?" continue la journaliste, regrettant que les hommes soient "totalement déresponsabilisés".





Pour essayer de trouver des solutions, les signataires proposent "d'organiser une grande concertation nationale pour la contraception. Le but : mobiliser femmes, hommes, chercheurs.es, médecins et société civile pour développer et promouvoir des contraceptions sans effets indésirables mais également des contraceptions masculines". Ils espèrent que cette concertation pourra aborder la question du financement d’études scientifiques visant à développer des contraceptions féminines et masculines fiables avec peu d’effets indésirables ; la responsabilisation des hommes ; une meilleure écoute des médecins.





"Une nouvelle bataille est en marche pour que les femmes se réapproprient pleinement leurs corps et leur sexualité. Alors, comme l’ont fait avant nous nos mères et nos grands-mères, joignons nos forces et osons rêver à ce monde pour qu’un jour il puisse devenir réalité" espère Sabrina Debusquat.