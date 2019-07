Contrats de gaz et d'électricité conclus de façon abusive : 13 fournisseurs perquisitionnés

En tant que garante de l’ordre public économique et autorité de protection des consommateurs, la DGCCRF se dit "particulièrement vigilante" vis-à-vis de ces pratiques. "Elles conduisent à un préjudice économique pour des consommateurs parfois vulnérables et induisent une concurrence déloyale", précise le communiqué de l'administration. D'autant plus que l’énergie fait partie des dépenses contraintes importantes pour les Français. "C'est pourquoi on ne laissera pas passer des pratiques de ce type-là", affirme le directeur de cabinet de la DCCRF.