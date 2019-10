Contre la PMA, ces catholiques manifesteront dimanche... sans trop y croire

REPORTAGE - À quelques jours de la mobilisation du 6 octobre organisée par la Manif Pour Tous, que pensent les catholiques de France de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, désormais votée par les députés ? Reportage à l’église de Sainte Jeanne de Chantal, Porte de Saint-Cloud, à la sortie de la messe dominicale.

"Sur le pavé, à chaque fois." Lorsqu’il s’agit de "défendre le socle familial", Hélène est de toutes les manifestations et ce, depuis 2012 et les premiers balbutiements de la Manif Pour Tous. Le 6 octobre prochain, cette quadragénaire compte aller en famille, avec son mari et ses deux enfants, au rassemblement organisé par le mouvement de Ludivine de La Rochère, en opposition à l’ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) à toutes les femmes. "Un enfant a droit à un père et une mère. Ce que l’on est en train de proposer annihile complètement le rôle de parent, c’est une destruction de la famille", explique la mère de famille en attendant patiemment, malgré la bruine, que son aîné sorte de l’église Sainte-Jeanne de Chantal.

Reste que sur le parvis ce dimanche-là, tous expriment leur opposition à la PMA et comptent se déplacer pour l'occasion. Pour certains, c’est l’extension de la pratique aux femmes célibataires qui pose problème. Tel est le cas de Mathilde, 35 ans, qui, "en tant que mère de famille", ne peut cautionner cela. D’autres, et c’est ce qui revient le plus souvent, croient dur comme fer que la PMA conduira inévitablement à la légalisation de la Gestation Pour Autrui (GPA). "On sait que dans cinq ans, des manifestations en faveur de la GPA seront organisées. Et c’est ça notre problème", explique Jérôme, la quarantaine, accompagné de sa femme et d’une amie.

Mais devant la paroisse ce dimanche matin, l’ambiance est plus à la résignation qu’à la mobilisation. "On a été de toutes les manifestations précédentes, cette fois-ci sans doute pas", confie Jérôme. "Plus pour un problème de calendrier, et puis pour l’impression que ça ne sert à rien." Ce père de famille n’est pas le seul à avoir le sentiment de ne pas être écouté. Les opposants à la PMA n’entretiennent plus le même espoir que lors du combat contre le mariage pour tous de vaincre la loi par la rue. Probablement aussi à cause du faible écho de la mobilisation actuelle, sans comparaison avec celle d’il y a sept ans. Et Michel, 85 ans, le concède lui-même : "On ne sent pas dans l’opinion publique un mouvement aussi fort."

Ce sentiment que rien ne fera bouger les lignes, Hélène l’a également : "On nous donne des voix pour nous exprimer, comme des pétitions, et ils n’en ont rien à faire. Le gros problème, c'est que tout a déjà été décidé." La mère de famille espère tout de même que la mobilisation du 6 octobre atteindra le million de manifestants, malgré son scepticisme affiché. "On verra si Macron est sensible à la mobilisation, mais je ne suis pas sure que ça serve à grand-chose."