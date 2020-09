Plan de relance : en fait-on assez pour la consommation des ménages ?

Le gouvernement se rend au chevet des entreprises, mais a-t-il suffisamment pensé aux ménages ? Alors que Jean Castex doit présenter jeudi les grandes lignes d'un plan de relance à 100 milliards d'euros destinés à sortir le pays de la crise économique et sociale consécutive à l'épidémie de coronavirus, des syndicalistes et économistes s'inquiètent d'un déséquilibre des mesures qui se ferait au détriment des consommateurs.

"Concernant les ménages, je crains que les plus précaires ne soient oubliés", estimait ainsi lundi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dans un entretien au Monde. "Des mesures ont été prises pendant et après le confinement, mais il faut amplifier l’effort en direction des plus modestes, par exemple via des 'chèques relance'. Dans la même veine, Christophe Ramaux, membre des Economistes atterrés, évaluait lundi sur France Info le montant du soutien aux plus modestes à 800 millions - sur les 100 milliards - et proposait lui aussi la création d'un chèque de 1000 euros pour 30% des ménages les plus précaires (moins de 1400 euros par mois), afin de leur permettre d'acheter des produits français, financé par une imposition exceptionnelle sur le patrimoine des plus aisés. Un scénario qui ne semble pas d'actualité dans le plan actuel.

En mai dernier, le mouvement LaREM avait, par l'entremise de son délégué général Stanislas Guérini, lui-même proposé un "chèque déconfinement" d'un montant de 400 euros, pour les ménages les plus précaires. Enfin, parmi les économistes consultés par Bercy en amont de la présentation du plan, certains ont estimé auprès des Echos que les sommes actuellement envisagées pour les ménages les plus modestes risquaient d'être insuffisantes. "Peut-être que ce plan va se révéler insuffisant dans trois mois, notamment en ce qui concerne les dépenses sociales", estimait ainsi Xavier Ragot, président de l'OFCE, tout en soulignant la "cohérence" globale du plan de relance qui va être présenté.