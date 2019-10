Coqs bruyants, vaches odorantes... les conflits de voisinage se multiplient à la campagne

JT 13H - Des chants de coq, des canards bruyants, des cloches d'église nocturnes... plusieurs bruits et odeurs typiques des campagnes font de plus en plus l'objet d'un conflit de voisinage.

Après le coq accusé de chanter trop fort par des voisins, les plaintes pour nuisances sonores se multiplient à la campagne. À Cambes-en-Plaine, dans le Calvados, l'agriculteur Damien Autin n'a plus le droit de rentrer ses vaches sous son hangar depuis quatre ans. Celui-ci se trouve à quelques mères de la maison de son voisin. En effet, la justice l'a reconnu coupable de troubles anormaux du voisinage. Il est à noter que la plupart de ces plaintes viennent de néoruraux qui veulent "améliorer leur entourage".



