Pourquoi des départements comme le Cantal et la Lozère résistent-ils mieux à la pandémie ?

Ce sont les deux seuls départements français à n'avoir enregistré encore aucun décès dû au coronavirus. Pourtant, la part de personnes âgées dans la population du Cantal (35% des habitants ont plus de 60 ans) et de la Lozère aurait pu provoquer une hécatombe. Alors pourquoi ces territoires sont-ils épargnés ?

Parmi l'une des premières raisons évoquées : leur enclavement. Selon Mathieu Kuentz, biologiste et président de la Commission médicale du centre hospitalier d’Aurillac interrogé par l'AFP, la situation du Cantal, au cœur du Massif central en marge des grandes voies de communication, "a eu un rôle certain". Il évoque également la faible densité de population et un habitat "diffus".

Autre raison avancée pour expliquer la faible contamination de ces territoires : la discipline de ses habitants, soucieux de respecter scrupuleusement le confinement. "Les Cantaliens sont des gens citoyens et ils ont bien respecté les règles de confinement édictées au niveau national", a avancé la préfète auprès de l'AFP. "La population a été globalement très disciplinée."

Sur LCI, le maire de Mende et vice-président du Conseil départemental de Lozère Laurent Suau a déclaré : "La Lozère est un territoire rural, c’est l’un des facteurs mais je pense que ce n’est pas le seul. Il y a dans la ruralité un respect de la règle qui est peut-être prégnant. Les gens, quand l’Etat donne des consignes, les respectent. Le confinement est très bien respecté chez nous."

Si ces particularités ont préservé jusque-là le Cantal et la Lozère de l'épidémie et de ses ravages, "attention à la deuxième vague et au déconfinement", prévient Mathieu Kuentz. Car "si nous avons une population 'immunologiquement naïve'", c'est-à-dire peu immunisée car elle n'a pas été en contact avec le coronavirus, "alors on peut craindre une résurgence de cas" lors du déconfinement, si le virus circule à nouveau, avance-t-il.