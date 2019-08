Cornillon-Confoux : vive émotion après le décès de Franck Chesneau

A Cornillon-Confoux, la commune où vivait Franck Chesneau, les habitants sont atterrés de la disparition de ce dernier. Le crash de son avion, en pleine mission d'extinction de feux, lui a coûté la vie. Père de deux enfants, il était très connu de la communauté. Il a récemment obtenu le titre de pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône, en tant que formateur et spécialiste des feux de forêt.



