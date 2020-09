L’école peut-elle refuser d'accueillir un enfant enrhumé ? Le 20H vous répond

Depuis le début du confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". L’école peut-elle refuser mon enfant s’il est enrhumé ? L’employeur doit-il prendre des mesures spécifiques pour les personnes vulnérables ? Mon employeur peut-il m’interdire de prendre les transports en commun ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

L’employeur doit-il prendre des mesures spécifiques pour les personnes vulnérables ?

La réponse à cette question, que tous les parents peuvent se poser en cette rentrée, est oui, c'est possible. Surtout si l'enfant a de la fièvre ou une mauvaise toux : l'enseignant peut craindre un cas de COVID-19 et le refuser, ou vous demander de venir le récupérer en urgence.

Dans un document évoquant "les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l’école", le ministère de l'Education nationale appelle ainsi les parents à "surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants notamment par la prise de température avant le départ pour l’école". Et "en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à prendre". Le meilleur moyen d'éviter un tel cas de figure, c'est en effet d'anticiper et de consulter un médecin avant de remettre l'enfant à l'école : vous aurez la confirmation qu'il peut oui ou non cotoyer ses camarades.