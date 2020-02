Coronavirus : comment ont été choisis les lieux qui hébergent les rapatriés ?

"Le cahier des charges était assez clair, [il fallait] un lieu agréable" et "un endroit où il y avait suffisamment de place", a précisé à la presse le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Selon lui, il n'était "pas question de mettre ces personnes dans des lieux de détention ou de soins alors qu'elles ne sont pas malades." "Il faut que le site soit agréable à vivre car les gens vont y passer 14 jours", a par ailleurs estimé Marc Zyltman, le responsable de la Croix-Rouge sur le site. "La solution de facilité aurait été une caserne désaffectée" pour la quarantaine, explique-t-il, mais les autorités ont préféré choisir un lieu où la période de confinement sera la moins désagréable possible.

La Croix-Rouge, qui gère la logistique du centre de Carry-le-Rouet, a estimé qu'une centaine de places étaient encore disponibles sur d'autres rapatriés devaient rentrer de Chine. Mais pour anticiper un éventuel afflux, les autorités ont préféré réquisitionner un second lieu : une école pour sapeurs-pompiers. Ce centre de formation est située à une quarantaine de kilomètres de Carry-le-Rouet, aux Milles. A côté d'Aix-en-Provence, ce site est relativement à l'écart de la ville. C'est ce que le préfet de la région PACA, Pierre Dartout, a expliqué jeudi : "Nous avons un site isolé, à proximité de l'aéroport de Marignane et la base aérienne d'Istres et à proximité du centre hospitalier de La Timone à Marseille et de son IHU [Institut hospitalo-universitaire] parmi les instituts les plus spécialisés en France dans l'infectiologie".

Si cette école peut accueillir plus de 500 personnes dans différents studios, selon les déclarations sur place de la maire LR de la commune, Maryse Joissain, les autorités ont préféré envoyer à Carry-le-Rouet les familles avec enfants rapatriées dimanche.