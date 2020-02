Coronavirus : un équipage d'Air France va rester au sol après un Paris-Shanghai avec un malade à bord de l'avion

Mais si le risque est minime, une source syndicale explique que l'équipage "aurait dû être mis en quarantaine à son retour à Paris" et que la compagnie "peine à prendre des dispositions conservatoires" face à l'épidémie de coronavirus. En effet, les

autorités sanitaires ne prévoient pas de quarantaine systématique pour les personnes qui ont été en contact avec un patient infecté par le coronavirus, les mesures à suivre dépendant d'une évaluation individuelle du risque.

Air France assure de son côté que "la santé et la sécurité de ses personnels et de ses clients constituent ses priorités absolues et que des mesures ont été mises en place dès l'apparition du coronavirus", comme la distribution de stocks de masques, gants et gels hydroalcooliques "à bord de tous les vols de et vers la Chine jusqu'à leur suspension, effective depuis le 30 janvier". De nombreuses compagnies aériennes ont annoncé suspendre leurs vols vers la Chine. Parmi cette trentaine de compagnies : Air France, Air India, American Airlines ou encore Emirates, Qantas et Lufthansa.