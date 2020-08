Coronavirus : à Lourdes, un pèlerinage de l'Assomption très encadré

Une Assomption sous le signe du coronavirus. Épidémie oblige, Lourdes s'apprête à vivre des célébrations un peu particulières en ce samedi 15 août. L'accès à ce lieu de pèlerinage chrétien – l'un des plus importants au monde – est en effet scrupuleusement réglementé : la jauge est limitée à 10.000 personnes, et le masque est obligatoire.

"Nous pourrons accueillir 5.000 pèlerins dans la basilique Saint-Pie X et 5.000 dans le reste des sanctuaires", en raison de la pandémie de coronavirus, a détaillé Vincent Cabanac, directeur du Pèlerinage national. Et de préciser : que la grotte reste accessible : "comme c’est vaste, on peut déambuler comme on le fait d’habitude".