Coronavirus : la mairie de Mont-de-Marsan décide d'annuler le marché, malgré l'autorisation

"L'épidémie se propage à grande vitesse et dans le département, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. L'Etat autorise les marchés, mais moi, après avoir échangé avec de nombreux personnels de santé, j'ai fait le choix d'annuler le marché. Nous ne pouvons nous permettre de prendre des risques. J'ai dans un premier temps maintenu cet événement social, avec des mesures de sécurité, comme limiter le nombre de personnes sur le site, ou garantir le maintien des distances entre chaque client. Là, ça n'est plus suffisant", assure l'édile contacté ce jour par LCI.

"Je suis fils d'agriculteur bio. Je le fais vraiment à contrecoeur. C'est une décision douloureuse et difficile, mais elle est aujourd'hui absolument nécessaire. Ce vendredi matin, le maire de Mont-de-Marsan Charles Dayot a annoncé sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux que le marché Saint-Roch de samedi serait annulé, comme celui de mardi prochain d'ailleurs. Ce, jusqu'à nouvel ordre.

Il n'y aura de marché non plus samedi 21 à Falaise, dans le Calvados. Là aussi, la mairie a dû faire le choix d’annuler le marché hebdomadaire, faute de pouvoir satisfaire les exigences sanitaires.

Mercredi, la ville de Paris avait annoncé que "les marchés alimentaires resteront ouverts dans le respect des strictes consignes d'espacement des étals et des gestes barrières". Jeudi en fin de journée, elle a précisé dans un communiqué qu'un travail conjoint est en cours avec la préfecture de police et les responsables de chaque marché pour améliorer le dispositif de contrôle de la fréquentation à l'entrée des marchés les plus fréquentés, notamment dans le nord-est de Paris, et de respect des distances entre chaque client". Une évaluation devrait être réalisée dans les prochains jours pour voir si oui ou non, les marchés alimentaires peuvent rester ouverts.