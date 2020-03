Coronavirus : après les annonces choc d'Edouard Philippe, les "dernières heures de liberté" vues de Twitter

La nouvelle est tombée ce samedi soir. Lors d’un point-presse, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture des lieux accueillant du public et "non indispensables à la vie du pays", à savoir les bars, cafés, restaurants, cinémas ou encore les boîtes de nuit. Une mesure choc prise pour faire face à la crise du coronavirus qui frappe l’Hexagone depuis plusieurs semaines.

Dès l’annonce du chef du gouvernement, les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux, tant positives que négatives. Pour certains, cette décision est sage et permettra d’endiguer l’épidémie de façon efficace. "Soyons responsables pour notre bien à tous !", " Ne rigolez pas avec votre santé, prenez soin de vous et de vos proches ! Force à vous !", " Du bon sens, que du bon sens, rien que du bon sens... prenez soin de vous", peut-on notamment lire chez certains.

Pour d’autres, l’inquiétude est grande. Notamment pour les principaux concernés par cette mesure, à savoir les restaurateurs et autres commerçants ne pouvant plus ouvrir au public : "Mes parents sont commerçants, autant vous dire que pour nous c'est la m***e et le stress...".