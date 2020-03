Coronavirus : avec le confinement, les secours alertent sur la hausse des accidents domestiques

"On ne monte pas sur une échelle avec une tronçonneuse, on ne chauffe pas la friteuse quand on part se doucher, on ne laisse une fenêtre grande ouverte avec les enfants dans la pièce et sans surveillance, on ne laisse pas traîner le sécateur ou l'eau de javel... " Depuis quelques jours, Rémi, pompier bénévole en Ile-de-France, est très étonné d'avoir à répéter ces consignes de bases aux citoyens. "Pour l'instant, je n'ai pas eu d'accident très grave, mais parfois, c'était limite", commente-t-il.

S'il y a pas encore de chiffre officiel sur la hausse des accidents domestiques au niveau national, certains services de secours départements alertent ainsi déjà sur les risques. C'est le cas du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée qui a posté un message dès le vendredi 20 mars sur les réseaux sociaux en appelant, en cette période de confinement encore plus, à "respecter les règles élémentaires de prudence et de protection".

Le centre antipoison a lui aussi alerté dès la semaine dernière sur la situation, notamment pour prévenir l'intoxication des enfants.