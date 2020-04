Coronavirus : "C'est la première fois qu'on fait la guerre tous ensemble, et pas les uns contre les autres"

A quoi ressemblera le monde après la crise sanitaire du nouveau coronavirus ? A l'heure où l'envie de savoir jusqu'à quand durera le confinement n'a jamais été aussi prégnante, Jean Viard, directeur associé au Cevipof-CNRS, spécialisé dans les temps sociaux, la mobilité et la politique, envisage le monde d'après la crise sanitaire : "On sera tous traumatisés" avertit le sociologue. "On s’en rendra compte en sortant de la crise. Pour plusieurs raisons. Parce qu’on a peur pour ses parents, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Au fond, on sera la génération du confinement 2020 comme d’autres par le passé ont été la génération de la Libération ou la génération Mai 68." D'où une forme de commun et un traumatisme, au niveau individuel.

La vie sera-t-elle comme avant, dans les comportements, les attitudes, les rapports humains ? "On va reprendre une partie de nos habitudes parce qu’on a construit une civilisation autour de l’individu, de sa culture, de ses voyages, de son intelligence" poursuit-il. "Mais cette civilisation, on l'a construite dans un rapport à la nature extrêmement destructurateur ayant nourri des inégalités très fortes. De fait, je pense qu'il y aura, comme pour les autres crises, des évolutions de choses déjà présentes, notamment un nouveau rapport à la nature. Parce qu’au fond, ce petit virus est naturel et que ce petit virus soit capable de déséquilibrer une immense civilisation comme l’humanité n’en avait jamais fabriquée montre bien que nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature et qu'il faudra mieux prendre en compte notre partenaire." En somme, résume-t-il, "Rousseau a gagné sur Descartes".