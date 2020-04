CARTE : vert, orange ou rouge ? Découvrez la couleur de votre département en vue du déconfinement

D'un côté, les territoires où la circulation du virus est moindre et où la tension sur les services hospitaliers est plus limitée, passeport pour un déconfinement plus large (vert) ; et de l'autre, ceux où le virus est encore très répandu (jaune ou rouge) et où les hôpitaux sont en tension - imposant de fait à ses habitants un maintien plus strict des mesures de restrictions au-delà de la date prévu de la levée de la période de confinement.

Une France en rouge-orange-vert, coupée d'ouest en est. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ont dévoilé ce jeudi 30 avril en début de soirée une carte tricolore de l’Hexagone et des départements d'outre-Mer : un code couleur attribué à chaque département, selon le niveau d’exposition au nouveau coronavirus (covid-19), qui doit permettre d'adapter les mesures de restrictions, en fonction de la situation sanitaire locale, après le 11 mai.

Dans le quart nord-est, les régions Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté et l'Ile-de-France sont intégralement classées "rouges" ainsi que les départements du Cher, du Lot, de la Haute-Corse et de Mayotte. Les autres départements se répartissent à peu près équitablement entre "orange" et "vert", ces derniers étant essentiellement concentrés sur la façade Atlantique et dans le quart sud-ouest du pays.

Pour établir ce baromètre, le gouvernement a choisi deux critères établis conjointement par la Direction générale de la santé et l’Agence nationale de santé publique.Le premier critère prend en compte l'évaluation des capacités hospitalières régionales en réanimation, tandis que le second est basé sur le taux de nouveaux cas dans la population. Il s'agit de "données à date de ce soir au 30 avril, reflet de l'activité épidémique et de la charge hospitalière en réanimation sur les 7 derniers jours" a insisté le ministre, et cette carte ne change rien aux règles du confinement actuellement en vigueur.