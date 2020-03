"Cet égoïsme est effarant" : la colère des confinés devant les images des Parisiens qui fuient la capitale

Avec les images de la gare Montparnasse bondée, les Parisiens se font huer… Alors que l’exode semblait déjà bien lancé dans la journée de lundi, celui-ci s’est confirmé ce mardi matin. Avec l’annonce d’un confinement, ou en tout cas d’une très forte limitation des déplacements, nombre d'habitants de la capitale ont revu leurs plans, et beaucoup ont voulu quitter la ville.

Des scènes qui, comme celles des parcs et jardins remplis de monde dimanche, en hérissent plus d’un. Et notamment ces autres Parisiens qui, eux, ont fait le choix de rester confinés, par civisme et solidarité, dans leur petit appartement. Mais aussi des provinciaux qui les voient débarquer. Ce qui scandalise d'abord, c’est la crainte de voir le virus se transporter et contaminer des régions pas encore trop touchées. Beaucoup pointent l’"égoïsme" de ces "bobos".