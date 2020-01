Coronavirus : selon l'Inserm, il y a entre 5 et 13% de risques qu'un patient infecté arrive en France

"Nos résultats ne sont pas des prédictions, ils permettent simplement d'identifier là où se situe le risque et là où il faut déployer des moyens de surveillance et de prévention accrus", précise la chercheuse qui a dirigé ces travaux, Vittoria Colizza, dans un communiqué de l'Inserm.

Ce modèle est "un outil théorique d'aide à la décision publique" et permet "d'anticiper une potentielle arrivée de l'épidémie en Europe afin d'orienter les mesures de surveillance et de prévention", prévient l'Inserm. Deux chercheurs ont mis au point un modèle d'évaluation statistique basé sur le trafic aérien pour tenter d'estimer les risques qu'un patient infecté arrive en France. Selon eux, le risque qu'un patient infecté par le nouveau coronavirus qui sévit en Chine arrive en France est de 5% à 13%.

Il faut tout de même apporter une petite nuance à ce modèle d'évaluation. Il a été mis au point au point avant les mesures de confinement de plus de 40 millions de personnes prises par les autorités chinoises. Une mesure susceptible de faire baisser ce risque une fois passée la période d'incubation du virus, encore inconnue mais estimée à environ 14 jours.

En France, le risque concerne surtout "les aéroports de la région parisienne", selon l'Inserm. En comparaison, pour l'ensemble de l'Europe, ce risque se situe entre 33% et 70%. Et si l'on se réfère aux flux aériens, "les pays les plus exposés seraient l'Allemagne et le Royaume-Uni", selon l'Inserm.