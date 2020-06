Coronavirus : les 32 villes concernées par la campagne massive de dépistage en Île-de-France

Une opération inédite en France. Il y a quelques jours, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'une grande campagne de tests allait être menée dans une trentaine de communes d'Île-de-France, afin de détecter d'éventuels "clusters dormants". Plus d'un million de Franciliens vont donc être invités à se faire tester.

Ensuite, un critère d'accès au dépistage. "Les communes ont été retenues lorsque la proportion de tests effectués par tranche de 100.000 habitants était faible", précise l'agence. "Un taux faible témoigne en effet d'un accès plus limité aux tests et donc d'un possible sous dépistage." Enfin, "un critère lié à la situation économique et sociale de la commune" a permis de départager les villes. Seules celles de plus de 10.000 habitants ont été sélectionnées.