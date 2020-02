Coronavirus : confinée dans sa cabine, une Française raconte son quotidien à bord du Diamond Princess

Elle dépeint un quotidien pas si simple, à bord de ce navire. "Nous sommes confinés dans nos cabines, les repas sont livrés en room-service. Dès que nous ouvrons la porte, nous avons obligation de porter le masque : c'est vraiment 'bonjour - bonsoir', on attrape le plateau et on le ressort. Quotidiennement, on prend notre température et la règle est qu'au dessus de 37,5 degrés, il faut le signaler au médecin de bord", raconte la passagère.

Depuis le 3 février dernier, Linda Vittori et son mari vivent cloîtrés dans leur cabine de croisière. Tous deux se trouvent sur le Diamond Princess, le paquebot bloqué dans le port de Yokohama au Japon à bord duquel 135 personnes ont contracté le nouveau coronavirus. Si les 135 passagers malades ont été évacués, il reste plus de 3600 passagers à bord, dont quatre Français.

Ce quotidien est rythmé par les annonces de l'équipage. "Nous avons mis de nouvelles vidéos en ligne pour garder votre esprit éveillé", peut-on entendre par un haut-parleur, sur le pont du bateau. Linda elle, fait des mots croisés, du sudoku, pour passer le temps. "On fait du sport, on sautille dans notre chambre, on fait des exercices et la journée s'écoule comme ça", rit-elle. A bord, télévision et internet sont en utilisation illimitée.

Les plus chanceux ont une cabine avec balcon. Quelques mètres carrés en plus qui permettent de prendre l'air et voir l'horizon. Ces chanceux peuvent même apercevoir les messages de soutien des habitants de Yokohama qui, à tour de rôle, se relaient pour adresser des messages inscrits sur des banderoles, aux passagers. Des marques de soutien, sans doute bienvenues, d'autant que le confinement est prévu jusqu'au 19 février prochain.