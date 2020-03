Confinée, j'ai testé avec mes proches "House Party", une appli de chat vidéo ludique

Assez peu friande des selfies et des applis de visio en général, j’avais quand même compris depuis quelques jours qu’il allait bien falloir que je m’y mette. Ne serait-ce que pour savoir si l’évolution physique de l’humain n’a pas trop changé après ces premiers jours de confinement, rassurer les autres et retrouver des visages qui font du bien.

Reste qu’il fallait quand même que ces proches et moi, on se voit. Nous avons opté pour "House Party", une appli de visio disponible aussi via une extension sur Chrome. Un tuyau soufflé par une collègue de travail, qui le tenait elle-même d’une ex-collègue. Le concept ? Vous permettre de garder une vie sociale malgré le confinement, en vous connectant à un chat vidéo. Huit personnes maximum peuvent se connecter à votre discussion. Petit bonus non négligeable : l'appli est totalement gratuite.

Alors de Boulogne-Billancourt à Paris, en passant par Clermont-Ferrand, on a tous téléchargé l’appli, et en avant. Ils nous a fallu nous créer un compte, nous connecter et ajouter les personnes à la discussion. Rien de plus simple, si ce n’est qu’il faut être inventif sur le pseudo choisi : le nombre de personnes inscrites restreint forcément les possibilités. Puis la technologie a fait son job, l’écran se divisant en autant d’écrans qu’il y a de personnes dans la discussion. Nous étions 5 personnes dont un couple. L'écran était donc divisé en quatre.

Nous voilà donc partis pour plus de deux heures de discussions, de blagues, de blind tests et d'apéro à distance. Le son est correct, l’image relativement bonne, et le décalage réellement supportable. L'utilisation simple et efficace. Au cours de la discussion, il vous est possible de partir et de revenir, d'éteindre la caméra pour la remettre au moment opportun. Rien de plus simple là aussi : il suffit de cliquer sur l'icône dédiée.

Parmi les possibilités offertes par l'appli, vous pouvez faire une partie de Time's Up et de Trivial Pursuit, voire même de Dessinez, c'est gagné. Vous pouvez également décider ou pas de privatiser la discussion pour faire en sorte qu'elle demeure privée et que personne ne puisse s'y "taper l'incruste". Car il vous est aussi possible de rejoindre un échange.