Confinement : 800 parents ont signalé s'être vu refuser l'entrée d'un magasin avec leur enfant

La mesure est "illégale", et pourtant. Plus de 800 parents ont signalé au gouvernement qu'on leur avait interdit d'entrer dans un magasin avec leur enfant, ce qui n'a jamais été préconisé dans le cadre du confinement. "À notre grande surprise, nous avons été saisis par des mères isolées, parfois des pères aussi, qui sont seuls avec leurs enfants - soit parce qu'ils sont célibataires, soit parce que leur conjoint travaille", a expliqué la secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa, invitée de franceinfo ce jeudi 16 avril. "Ces personnes vont faire les courses et sont rejetées à l'entrée du magasin qui leur dit parfois 'non, nous n'acceptons pas les enfants'" pendant le confinement.

C'est notamment le cas d'Audrey, mère célibataire d'un enfant de cinq ans, interrogée il y a quelques jours par LCI. "Le vigile m'a fait un geste de la main me disant que je ne pouvais pas rentrer. Je me suis avancée vers lui pour bien entendre ce qu'il venait de me dire", nous racontait la jeune femme. "Il m'a dit que ce n'était pas possible que je rentre avec mon enfant."