Coronavirus : contre l'isolement dans les Ehpad, des familles demandent la mise en place de parloirs

Selon les derniers chiffres, plus de 3.200 personnes âgées sont décédées dans les Ehpad. Une situation d'autant plus cruelle que les familles n'ont plus le droit de rendre visite aux résidents : les mesures de confinement le leur interdisent. Sabrina Déliry n’a donc pas vu sa mère, résidente dans un Ehpad parisien, depuis des jours. Elle est isolée dans une chambre de 15m², et les seuls contacts se font par téléphone. "C’est l’ennui total, c’est l’horreur", lui raconte sa mère, avant d’ajouter : "Qu’est-ce que tu me manques ma chérie. "

Pour le bien-être psychique de sa mère, Sabrina demande un assouplissement des mesures de restriction. Elle propose d’installer des parloirs, qui permettraient de rompre l’isolement des résidents des Ehpad, une solution soutenue par certains responsables au service de personnes âgées, à l’instar d’ Éric Fregona, directeur adjoint de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) : "Cet espace dédié aux échanges familiaux, effectivement, pourrait permettre d’améliorer la santé psychique et affective des personnes âgées."