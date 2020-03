VIDÉO - Confinés, les Français se donnent rendez-vous chaque soir au balcon le temps d'une chanson

Pour exprimer sa solidarité, s'apporter du réconfort ou bien tout simplement pour rompre l'ennui, les Français ont rendez-vous chaque soir à sortir à leur fenêtre ou leur balcon, le temps d'une chanson. Deux jeunes hommes sont à l'initiative du projet, Mehdi et Vianney. Avec leur groupe Facebook intitulé "Les 10 minutes du peuple" qui recueille déjà plus de 230.000 membres, l'objectif est simple : "Tous les soirs à 19h30 : on allume le son et on fait danser les voisins à la fenêtre pendant 10 minutes".