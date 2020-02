Coronavirus : la Poste a-t-elle bloqué l'envoi du courrier en Chine à cause de l'épidémie ?

C'est un court message, quelques lignes à peine, signé par la direction de la Poste et affiché dans divers bureaux à travers lae pays. Relayé par des internautes qui l'ont photographié, il explique qu'en raison "de l'épidémie liée au coronavirus en Chine, les envois de lettres et colis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre vers cette destination".

Via son compte Twitter, le service client de la Poste a informé certains de ses clients. "Il n'est plus possible d'envoyer des courriers et colis à destination de la Chine suite à une décision de l'Union postale universelle", a-t-il précisé. Cette instance, dépendante de l'ONU, assure le développement et la coopération entre les différents services postaux dans le monde.