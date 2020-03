Coronavirus : le sanctuaire de Lourdes prend des mesures pour protéger ses pèlerins

A Lourdes, on prend l'épidémie de coronavirus très au sérieux. Aucun cas d'infection au coronavirus n'a été détecté dans les Hautes-Pyrénées et plus spécifiquement à Lourdes, mais il s'agit pour le sanctuaire de Lourdes, de protéger ses pèlerins dont nombre d'entre eux ont une santé fragile. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui affluent dans la cité marial.

La réception des malades dans les établissements accueillant des publics fragiles est maintenue, mais avec des protocoles d'hygiène renforcés. Quant aux robinets qui distribuent l'eau de la Grotte, ils font d'ores et déjà l'objet d'un traitement virucide (anti-virus), plusieurs fois par jour. Comme demandé début mars par la hiérarchie catholique en France, les bénitiers de Lourdes ont également été vidés, et le "geste de paix", soit la poignée de mains entre fidèles, banni des célébrations.

Parmi ces mesures, l'une des plus marquantes est sans doute la fermeture jusqu'à nouvel ordre des "piscines", ces bassins remplis d'eau située dans la Grotte Massabielle, où la vierge est supposément apparue à Bernadette Soubirous. Près de 350.000 personnes s'y immergent chaque année, dans l'espoir de la réalisation d'un miracle. "Il est très improbable que la propagation du coronavirus passe par l’eau", mais les piscines "sont cependant un lieu où les personnes sont plus exposées car elles sont dénudées", précise le sanctuaire dans un communiqué.

Si l'impact du coronavirus se fait chaque jour un peu plus sentir dans les domaines du tourisme, des foires et des salons dont certains ont été annulés, la ville de Lourdes tente également de rassurer afin de limiter l'effet coronavirus. Il s'agit de la seconde ville de France en terme de capacité hôtelière. L'économie de la ville repose exclusivement sur le tourisme, le pèlerinage et les séminaires. Pour l'heure, la saison des pèlerinages est maintenue et débutera selon le Sanctuaire, le 5 avril prochain.