Coronavirus : le virus a t-il muté en Chine dans une forme plus virulente ? Le directeur général de la santé se veut prudent

Le nouveau coronavirus aurait-il muté ? C’est en tout cas la thèse avancée le 3 mars par une équipe de scientifiques chinois, estimant qu’il existe non pas une mais deux souches. Du côté des autorités françaises, l'heure est à la prudence, la direction de la Santé préférant parler ce jeudi soir d'une "évolution."

Selon des chercheurs de l'université de Pékin, il y aurait deux variantes du virus du Covid-19, représentant deux étapes de l’évolution du virus. "Les analyses génétiques de 103 génomes de SARS-CoV-2 indiquent que ces virus ont évolué en deux types majeurs (désignés L et S)", estiment les chercheurs, comme le relève L'Obs. Les chercheurs chinois estiment que le type "S" du virus serait le plus ancien, et proviendrait des souches animales. Ce virus serait le moins agressif pour les humains. Contrairement au type "L", lequel aurait évolué à partir du type "S" et se serait adapté à la population humaine. Raison pour laquelle il serait plus contagieux et plus violent que le type "S".