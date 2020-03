Coronavirus : mêmes mesures de confinement mises en place pour les Outre-mer que dans l'Hexagone

"Une patiente de 86 ans hospitalisée pour une suspicion de grippe s'étant révélée infectée par le coronavirus, est décédée en réanimation aujourd'hui", a annoncé le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Martinique, Jérôme Viguier. Il s'agit du premier décès lié au Covid-19 en Martinique et plus largement en Outre-mer. Un "tournant pour la Martinique face à cette épidémie" a expliqué Jérôme Viguier, précisant qu'une enquête est en cours sur le nombre de personnes ayant été en contact avec la patiente, estimé pour l'heure à 50.

Les Outre-mer sont à ce stade moins touchés que la métropole, avec près d'une quarantaine de cas confirmés, sur 8 territoires (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, et Saint-Pierre et Miquelon). La Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna se sont pas encore infectés, La Polynésie compte trois cas. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui ont des statuts particuliers, la question de la santé publique est de leur compétence.

Pour les autres territoires, "les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens resteront ouverts mais je vous demande, dans la mesure du possible de limiter vos déplacements au strict nécessaire", a insisté la ministre. De même, les écoles seront fermées dès lundi, alors qu'il avait été annoncé dans un premier temps, qu'elles resteraient ouvertes dans certains territoires. "En lien avec le rectorat, les chefs d’établissement et les professeurs organiseront une continuité éducative", a promis la ministre.

La ministre demande aussi "aux entreprises et aux administrations de développer massivement le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile dès lundi".