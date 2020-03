Promenades, vélos et même surf : du Morbihan à la Méditerranée, les préfets ferment les plages

Sur l'arc méditerranéen, il n'est plus possible depuis la mi_journée de se rendre au bord de l'eau. Cette décision a été prise par les préfets des régions de Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie car "nous avons constaté qu'il y avait trop de monde sur les plages", a expliqué M. Dartout. "Les sorties dérogatoires doivent être des sorties brèves, à proximité du domicile, or on a observé que sur les plages il y avait parfois des rassemblements, parfois des occupations pendant de longues heures", a déclaré à l'AFP le préfet de Corse Franck Robine.

Plus globalement, plusieurs stations balnéaires, face à l'afflux de promeneurs, ont décidé dès mercredi de fermer les accès à leur plage pour faire respecter les consignes de lutte contre la propagation du coronavirus. Sur la côte atlantique, les villes de La Baule-Escoublac et Pornichet ont ainsi décidé d'un commun accord de fermer les accès à leurs plages en installant des barrières. Une mesure en vigueur jusqu'au 31 mars.