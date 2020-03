Coronavirus : plus de 60.000 médecins hospitaliers écrivent à Emmanuel Macron pour demander le respect du confinement

C'est un cri que pousse l'ensemble des médecins praticiens français. Un cri d'alerte, par écrit, que relaie ce lundi Le Parisien . En fait une lettre adressée à Emmanuel Macron, par plus de 60.000 médecins hospitaliers, en l'occurrence représentés par 573 signataires. "Nous, professeurs des universités, praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers de France, chefs de cliniques, internes, demandons avec gravité un respect strict des mesures de confinement à domicile à nos concitoyens sur tout le territoire, accompagné d’une communication plus explicite", peut-on notamment y lire.

Face à la désinvolture persistante de certains Français, ils craignent une grande propagation du coronavirus et une saturation du système de soins. Ils se tournent donc vers le chef de l'Etat. "A Paris, le confinement est plus ou moins appliqué, mais quasiment pas en banlieue, et en province c’est pareil", déplore ainsi l'un des signataires. Un autre : "Nous n’avons pas de traitement, nous avons quatre fois moins de lits de réanimation que l’Allemagne. Rester chez soi est la seule façon de fermer le robinet en empêchant ainsi que les gens se contaminent entre eux. Nous ne sommes pas encore au pic épidémique et nous ne voulons pas avoir à choisir les patients qui se feront soigner. Nous avons huit jours d’avance sur l’Italie, il est encore temps."