Appels à instaurer le couvre-feu : vers un durcissement du confinement en France ?

Les élus locaux ont obtenu la possibilité, pour leur police municipale, de dresser des amendes de 138 euros en cas de non respect des consignes, à l'instar de la police nationale, ayant constaté que les règles étaient insuffisamment suivies dans leur commune et que le simple avertissement ne suffisait pas. La mesure, objet d'un amendement du Sénat jeudi, ne devrait être effective qu'à partir de lundi. Le maire LR de Reims Arnaud Robinet, veut ainsi "réprimer les comportements irresponsables de certains".

Mercredi 18 mars, la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement ont lancé un "appel solennel" aux habitants de la capitale afin qu'ils cessent de se rendre en nombre sur certains sites de la capitale, "en particulier le parc des Rives de Seine, le Champ-de-Mars, les Invalides et les bois de Boulogne et de Vincennes". "Dans ces secteurs, les forces de l'ordre assureront des contrôles stricts des motifs de déplacement privé. Les agent de sécurité de la Ville de Paris patrouilleront sur les Rives de Seine et l'Esplanade des Invalides pour rappeler les consignes", avertissaient les autorités.

Dans une lettre adressée vendredi à Emmanuel Macron, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti réclamait "un confinement beaucoup plus généralisé, strict et ferme", jugeant le système actuel d'autodéclaration de sortie "trop laxiste", et estimant que "la pratique du sport est devenue le prétexte à tous les détournements".

Le député a réclamé l'instauration d'un couvre-feu "dans les quartiers où le confinement n'est pas respecté ou appliqué", "des sanctions financières et pénales plus lourdes" (l'amende est actuellement de 138 euros), mais aussi "l'interdiction du sport en extérieur" et "la mobilisation de l'armée" pour faire appliquer ces mesures. La président du RN Marine Le Pen a également appelé à l'instauration d'un couvre-feu généralisé à 20 heures, "qui ne nuira à personne", a-t-elle assuré jeudi soir sur RTL, "sauf aux dealers, voleurs, braqueurs et autres racailles qui profitent de la situation".

"On peut toujours faire davantage, en termes de restriction", prévenait dès mardi une source à l'Elysée. Exemple en Italie où, malgré l'entrée du pays dans sa deuxième de confinement, le pays envisage, à l'instar de la région d'Emilie-Romagne, d'interdire toutes les activités en plein air.