CARTE - Vert, orange ou rouge ? Découvrez la nouvelle carte des départements pour le déconfinement

Cette nouvelle carte provisoire classe des départements en rouge, orange et vert selon l'état de l'épidémie et des services de réanimation. Elle comporte désormais 32 départements en "rouge" (contre 35 jeudi), 28 en "orange" (contre 30) et 41 en "vert" (contre 36), a précisé la Direction générale de la Santé. Les départements du Lot et de la Haute-Corse ont notamment été reclassés du rouge ou vert. Le Tarn est quant à lui passé de l'orange au vert, tout comme la Dordogne.