Coronavirus : 35,3 millions de téléspectateurs devant l'allocution d'Emmanuel Macron, un record

Ce 17 mars 2020, comme d'autres pays avant elle, la France bascule dans une ère inédite "et pour quinze jours au moins", a déclaré lundi soir le président Emmanuel Macron. "Jamais la France n'avait eu à prendre de telles décisions par temps de paix". "Nous sommes en guerre", a-t-il martelé. Après la fermeture des écoles et universités, puis celle des cafés, restaurants et commerces non essentiels, les mesures annoncées lundi soir touchent encore plus directement la vie sociale, le cœur du quotidien, afin de "limiter au maximum les contacts" et lutter contre l'expansion du coronavirus.