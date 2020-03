Confinement : Christophe Castaner promet une mise en oeuvre "plus stricte encore"... sans durcir les règles

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il n'avait pas été question, pour l'exécutif, "de durcir les mesures", contrairement à ce que laissaient entendre des échos transmis à la presse plus tôt dans la journée, mais d'assurer "une mise en oeuvre plus stricte encore". Il a confirmé des mesures annoncées par les préfectures, notamment dans la capitale, en amont du week-end.

Le confinement est "un combat majeur essentiel pour la sécurité de nos concitoyens", c'est "la meilleure façon de combattre le Covid-19", a-t-il insisté, appelant les Français à "ne pas chercher à exploiter les dérogations exceptionnelles", à les "détourner", à "ruser et faire les malins".

Si aucune mesure nouvelle n'est prise au niveau national, comme le couvre-feu réclamé par plusieurs responsables politiques - en dehors du renforcement des contrôles -, le ministre de l'Intérieur a promis d'appuyer les initiatives prises par plusieurs municipalités. Il a notamment cité la ville de Nice, où le maire Christian Estrosi a décidé d'interdire la Promenade des Anglais et planche sur l'instauration d'un "couvre-feu partiel", et Paris, où la préfecture de police et la mairie ont décidé d'interdire les berges de Seine, les Invalides et le Champ-de-Mars aux promeneurs.

"J’invite les maires à utiliser tous leurs pouvoirs de police pour que tous ces lieux soient interdits", a déclaré Christophe Castaner, faisant référence à un amendement adopté jeudi au Sénat qui permettra aux policiers municipaux, dans les prochaines heures, d'infliger des amendes de 138 euros pour non-respect du confinement, au même titre que la police nationale. "Il en va de la protection de ceux que nous aimons", a-t-il conclu. "Ces règles sont simples et sauvent la vie de ceux qu'on aime."