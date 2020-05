Déconfinement : la liste des 60 stations de métro qui resteront fermées à partir du 11 mai à Paris

Alors que le trafic en Ile-de-France doit reprendre à 75 % de sa capacité à partir de lundi 11 mai, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux Transports, a indiqué vendredi 7 mai que 60 stations resteront fermées à compter de cette date.

La compagnie de transports envisage de faire circuler en moyenne 75 % des métros (85 % sur la ligne 13, très empruntée et 100 % sur les lignes automatiques 1 et 14), 75 % des RER A et B, 75 % des bus et de 80 à 100 % des tramways. Toutes les gares RER seront ouvertes, ainsi que les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Montparnasse, Saint-Lazare) et les grands pôles de transport (Châtelet-Les Halles), selon la RATP.