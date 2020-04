Déconfinement par région, tests, port du masque obligatoire... L’Académie de médecine livre ses recommandations

Si le déconfinement semble encore loin, de nombreuses hypothèses commencent à fleurir sur son organisation. Dans une recommandation reçue ce mardi, l'Académie nationale de médecine prône un futur déconfinement par région, avec de strictes restrictions sur les déplacements et le maintien de mesures de "distanciation sociale".

Elle recommande ainsi que "la sortie du confinement soit décidée sur la base de la région et non par classe d'âge, et que cette sortie ne soit autorisée que dans les régions dans lesquelles une décroissance nette du nombre de patients Covid-19 devant être hospitalisés et un retour des besoins de réanimation à l'état pré-épidémique sont observés".

L'Académie souhaite que les habitants d'une région en déconfinement "ne soient pas autorisés à se rendre dans une région encore en situation de confinement" et prône "le maintien de l'interdiction des rassemblements (sauf cas exceptionnels...), le maintien des mesures barrières sanitaires, mais aussi leur renforcement par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale, dans l’espace public".