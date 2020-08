Ecole : Jean-Michel Blanquer évoque "des accentuations des mesures au cas par cas"

Après avoir annoncé jeudi que la rentrée scolaire aurait bien lieu le 1er septembre, malgré les craintes de certains professeurs et parents face à la hausse des cas de Covid-19 dans l'Hexagone, Jean-Michel Blanquer a défendu sa décision vendredi matin lors d'une visite dans une école de l'Oise engagée dans le dispositif "Vacances apprenantes".

A quoi ressemblera cette rentrée pour tous ? Le ministre de l'Education nationale a mis l'accent sur deux dimensions : l'une sanitaire, l'autre, éducative. Pour la première, il continue de se référer au protocole allégé rédigé par son ministère le 9 juillet, validé par les autorités sanitaires et envoyé aux académies le 20 juillet : gestes barrières, brassage de l'air dans les classes, présence de savon et de gel hydroalcoolique, et masque obligatoire dès 11 ans. "Ce que nous avons fait en mai et juin pour le déconfinement est utile pour la préparation de la rentrée, a-t-il souligné face aux journalistes. Les habitudes sont prises, tous les efforts nous seront utiles aujourd'hui pour être plus efficaces au mois de septembre."